Linda Evangelista, la gran ausente en la Semana de la Moda de Milán

Linda Evangelista ha sido una de las grandes ausentes en el desfile de Versace durante la Semana de la Moda de Milán. Un desfile que reunió a varios iconos de la moda de los 90 como son Claudia Shiffer, Naomi Campbell y Cindy Crawford, quienes demostraron que siguen siendo unas auténticas top models.

Linda, por su parte, viajó a Nueva York en vez de reunirse con sus excompañeras, donde fue fotografiada por el Daily Mail. En todo momento la top intentó ocultar su rostro bajo un gorro y unas gafas de sol. Y es que Linda no suele compartir en sus redes fotos actuales suyas y si lo hace siempre intenta taparse debido su gran cambio físico. Es más, normalmente suele compartir instantáneas del pasado junto a otras de las grandes modelos de esa época.

"Probablemente me someteré a una cirugía, no ahora mismo, pero me estoy acercando. Si es importante para mí lo tendré, y anunciaré que lo he hecho", decía la modelo tras haber sido acusado de haberse hecho algún que otro retoque facial. Recientemente Linda aseguró que le gustaría envejecer de forma divertida. Puede que ésta no quisiera que tanta gente fuera testigo de su gran trasformación rechazando desfilar junto a sus excompañeras.