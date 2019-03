Lily Collins, Sofía Vergara o Emma Watson se apuntan a la moda de las cejas gruesas

La depilación de cejas es algo que ha perseguido a las mujeres durante décadas y es que de un tiempo a esta parte la moda era llevar las cejas cuanto más finas mejor. De lo contrario si las llevabas un poquito más gruesas de lo normal dabas la impresión de llevar un look masculino o desaliñado. Pues bien esto se ha terminado y muchas celebrities han jubilado a sus pinzas de depilar para llevar sus cejas de la manera más natural posible apuntándose a la moda ‘bold eyebrow’.

Aunque tenemos que advertir que no todas se atreven a lucir ‘cejamen’ en la alfombra roja porque esta tendencia es sólo apta para mujeres con personalidad. Este es el caso de una de las actrices del momento Lilly Collins quien declaró: "Carine Roitfeld me dijo que nunca tocara mis cejas porque hacían de mi un elemento diferenciador". Dicho y hecho, y así ha conseguido crearse una imagen rompedora y única. Este es el caso también de Emma Watson quien no teme a llevar sus cejas anchas allá donde va.

La modelo Cara Delevingne es otra de las celebrities que suele llevar sus cejas tal y como son en la realidad y es que en cuanto a personalidad y carácter hay pocas que la ganen. Lo mismo le sucede a Madonna, sin duda todo un icono mundial, quien ha presumido siempre de cejas anchas.

La española Penélope Cruz como buena española sabe lo que es el temperamento y lo llega en las venas y cómo no lo demuestra en la manera de llevar sus cejas. Algo que comparte con la actriz Sofía Vergara, toda una mujer racial y con fuerza quien no se corta ni un pelo para dejar claro que ella es todo genio y estilo.