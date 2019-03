Letizia Ortiz: 40 años en 10 looks

Hace más de un año escribí un post sobre ‘el modisto de palacio’, Felipe Varela. Los que me leen con asiduidad quizás lo recuerden, pero los nuevos no sabrán de qué estoy hablando. Bueno sí, de sobra se conoce que es él quien viste, por regla general, a la Princesa de Asturias para sus grandes eventos. Se puede decir que al principio, Dña. Letizia confió en él por ‘herencia’ (ha vestido y viste a la Reina Sofía) pero, poco a poco, nuestra princesa se ha ido modernizando.

Atrás queda esa imagen sobria (y seria) de esa chica que presentaba los informativos de la cadena pública. Su cara, sus estilismos, su ‘pose’, su imagen al fin y al cabo, ha variado y mucho. Se puede decir que hemos vivido una evolución positiva del carácter regio de la Princesa de Asturias. Y en eso ha tenido muchísimo que ver su cambio de armario.

Recordamos esos looks no aptos para su edad en los que veíamos a una Letizia ‘anciana’. Sí, ‘anciana. Vestía con chaquetas y vestidos que podrían llevar perfectamente nuestras abuelas. Quizás por inseguridad, optar por lo ‘común’, aquello con lo que no piensas que te vas a estrellar… Pero el resultado era muy distinto. La prensa, no pelota, derrumbaba por completo la ilusión y empeño de Dña. Letizia, olvidándose, por un momento, que no estaban hablando de Victoria Beckham, ni tampoco de Olivia Palermo, sino de la futura reina de España (si las cosas ‘no cambian’).

Siempre digo que antes de hablar hay que ponerse en el lugar de la persona hacia la que vas a tirar los dardos. Y si se lanzan que sea con argumentos y razones de peso (yo lo hago). Y pienso que los periodistas han sido, en muchas ocasiones, poco cautos con los comentarios hacia Dña. Letizia. Es cierto que al principio se estrellaba, pero… ¡era nueva en todo! Y cuesta trabajo encajar en un estatus en el que no se tiene ningún tipo de experiencia.

Pero Letizia ha cambiado. Ha sufrido una metamorfosis (y no precisamente la de Kafka). Ahora es más moderna, aunque siga siendo fiel a Varela, Mango y Magrit… Debería variar más, cierto es. Vestir de nuevos diseñadores (¿por qué no?). Estaría ideal con looks de Rabaneda, Moisés Nieto… Incluso le aconsejaría a que eleigiera algún modelito de Josep Font para Del Pozo.

Quiero pensar que esto algún día pasará (sueño con ello). ¿El motivo? Ya no vive tan encorsetada, se la ve más ‘libre’ y segura de sí misma a la hora de crear su imagen pública. Y un gran ejemplo de ello son los 10 looks que he elegido para celebrar su cumpleaños. En ellos podéis comprobar perfectamente como nuestra Princesa de Asturias es ‘casi’ una trendsetter. Sus looks son muy alabados en otros países, pero claro… Ya sabemos como somos los españoles: siempre nos gusta más lo de fuera que lo de dentro. Letizia, sigue así y… ¡¡Feliz cumpleaños!!