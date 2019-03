Lentejuelas, drapeados, vinilos y nuevas tendencias de otoño tienen su hueco entre los looks más fashion de la semana

LOS MEJORES 10 LOOKS DE LA SEMANA

Esta semana looks de calle y de alfombra roja se baten en duelo por ser los mejores looks de la semana. Vestidos llenos de lentejuelas y drapeados, combinaciones de tela y leggins de vinilo tienen su hueco entre los mejores looks. Las nuevas tendencias de otoño ya invaden los armarios de las celebrities, ¿quieres saber quiénes son las más fashion de la semana? ¡Dale al play!