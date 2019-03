Laura Sánchez, étnica y sensual bajo el ardiente sol de verano

Parece que todo lo que Laura Sánchez se propone, ¡le sale redondo! No hay marca que no quiera contar con ella como imagen, su faceta de actriz sigue viento en popa y también la hemos visto detrás de la cámara como directora del videoclip del tema ‘Lo que tú me dejes’ de su chico, David Ascanio.

¡Pero eso no es todo! Además, la hemos visto desarrollar su faceta de diseñadora de joyas para Uno de 50. Laura era ya una asidua consumidora de la firma y ha creado una exclusiva colección muy personal que cuenta con catorce piezas únicas.

Y, por si esto no fuera poco, también ha posado para la marca. Así hemos podido ver a una Laura muy étnica y sensual torrándose bajo el ardiente sol de verano. Luciendo cuerpazo en bikini y con un estilo ‘hippy chic’, la andaluza ha caldeado aún más las temperaturas de la temporada estival.

Desde que rehiciera su vida sentimental junto a Ascanio, Laura está completamente feliz. Su hija Naia, fruto de su relación con Aítor Ocio, es el centro de su vida y muestra de ello es que una de las piezas de la colección para Uno de 50 está inspirada en ella.