Laura Matamoros y Macarena García, con el mismo vestido

Si recientemente eran Cristina Pedroche y Georgina Rodríguez las que protagonizaban un duelo de estilo con un vestido tipo smoking, ahora es el turno de Laura Matamoros y Macarena García.

La actriz y la hija de Kiko Matamoros han apostado por el mismo vestido de María Escoté. Eso sí, fue Macarena la primera que lo llevó hace meses…

Mientras que la protagonista de 'La Llamada' lo lució en la premiere del documental 'The best day of my life' que tuvo lugar en marzo de este año en Madrid, Laura Matamoros apostó por él la semana pasada para una colaboración televisiva.