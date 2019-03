Laura Escanes tiene algo que decir a quién la critica por sus 'lorzas'

Laura Escanes ha sido criticada, una vez más, por una fotografía que ha publicado en sus redes sociales. En ella la mujer de Risto Mejide aparece tumbada en la cama, desnuda y de espaldas para promocionar un perfume. Pero una usuaria de Instagram comentó que la modelo tenía 'lorzas', lo que inició un acalorado debate en los comentarios de la publicación.

Enseguida los seguidores de la modelo saltaron en su defensa pero, sin duda, el comentario más polémico ha sido el de la propia Laura. "De verdad cielo, fíjate en otras cosas y no te obsesiones con el cuerpo de las mujeres u hombres que ves por la calle o en fotos. Cada cuerpo es un mundo. Lorzas dice. Yo digo mala educación. Y como dice @ristomejide lo mío se podría cambiar en un gimnasio (si quisiera y me viera mal de salud) lo tuyo me temo que no (aunque espero que sí, por el bien de todos)", escribía la influencer a modo de respuesta.

La usuaria que criticó el cuerpo de la bloguera se vio obligada a eliminar su mensaje ante la enorme presión a la que se vio sometida por los fans de Laura.