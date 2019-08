Hace ya casi dos años que no vemos a una Laura Escanes con el pelo largo. Desde que la influencer decidiera realizar un radical cambio de look y cortar por lo sano su media melena, han sido innumerables los looks que ha ido enseñando en su Instagram: rubio platino, con mechas, flequillo e incluso los lados rapados.

Aunque su peinado a lo garçon ya ha llegado a su fin. La mujer de Risto Mejide lleva varios meses comentando que quiere dejarse de nuevo el pelo largo, y ahora en el último Stories de Instagram ha mostrado el nuevo peinado que ha elegido para poder lucir melena larga: "Pelo larguito en proceso", ha escrito en una imagen donde muestra su pelo con unas mechas muy favorecedoras y unos remolinos en la nuca. Un peinado que Escanes ha confiado a Siëro Hair Studio, una peluquería madrileña que es muy frecuentada por futbolistas como Luka Modric o Keylor Navas.

Además de lucir su nuevo pelo, también ha querido compartir con todos sus seguidores su tripita de 33 semanas, y es que Laura ya cuenta los días para que nazca su hija Roma, que tal y como reveló recientemente, se espera que llegue al mundo a finales de septiembre. En la imagen, la influencer ha lucido un bonito bikini negro y muchos de sus seguidores se han sorprendido de lo poco que queda para conocer a su bebé: "Un mes más Laura ¿Sabes lo que significa eso? ¡Roma casi saluda! Mil besos" o "¡Qué tripita! Ya pronto tienes a Roma en tus brazos", son algunos de los comentarios que han dejado los fans en su post.

