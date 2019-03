Laura Escanes acusa a la RAE de machismo por los significados que da a esta palabra

Laura Escanes está cansada de que la juzguen y critiquen permanentemente, pero sobre todo está cansada de los mensajes machistas que recibe a diario. De hecho, la influencer ha puesto en evidencia a la mismísima RAE por una de definiciones de la palabra 'fácil': "Dicho especialmente de una mujer: Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales". Es la quinta definición que da el diccionario después de "Dicho de una persona: Que con ligereza se deja llevar del parecer de otra".

Esto ha indignado mucho a Escanes quien no ha dudado en compartirlo con sus seguidores en las redes sociales.

Una publicación que ha causado mucha polémica, no sólo porque ha abierto un debate sobre el machismo en las redes sociales sino porque hay quienes han usado esta oportunidad para criticar a la influencer, alegando que nada de lo que ha conseguido es mérito propio sino fruto de su matrimonio con Risto Mejide. "Esta niña no ha llegado a dónde está por sus propios méritos y superación personal/profesional. Sólo ha sido muy #fácil ser la mujer de", escribe un usuario de la red.

Algo a lo que la bloguera no ha dudado en responder con dureza. "Que he tenido más oportunidades y más alcance, sí. No lo niego. Pero ir creciendo poco a poco no es fácil. Todo lo que sube, baja. Lo difícil es mantenerse y luchar contra estos prejuicios". Y es que Laura no va a seguir permitiendo estas críticas tan duras por parte de sus seguidores.