Lana del Rey, la Lady Gaga de los indies

Los comentarios que suscita Elizabeth Grant aka Lana del Rey son muy dispares. Mientras que unos la califican con la reencarnación de Nancy Sinatra, otros señalan que 'el producto Lana' es una gran tomadura de pelo. El año pasado la crítica dijo de ella "estamos ante un nuevo fenómeno mundial". ¿El motivo? El lanzamiento de sus singles Blue Jeans y Video Games, dos temazos que he escuchado innumerables veces y que, después de una larga espera, han formado parte de su disco 'Born to die', del que casi todos los críticos, esos que le hacían ola, dicen que es un bluff.

Yo no soy un experto en música, pero he de decir que sí que es verdad que en un momento me sentí atrapado por la voz persuasiva de Lana del Rey y que ahora, después de que la repitan en desfiles, antros y restaurantes, siento un poco de repulsión... Pero la verdad es que no tengo ningún argumento que pueda ser válido para explicar este cambio de pensamiento hacia la Lady Gaga de los indies (no porque tenga el mismo talento y estilo que la Germanotta, sino porque se ha concebido casi con la misma idea de producto). Sólo es que me da pereza... También es verdad que he leído muchísimo sobre ella y que, sin darte cuenta, cuando te informas mucho sobre alguien,. te dejas influenciar. A mí en concreto me llamó la atención un artículo que escribió Fermín Zabalegui en su blog de GQ: Mil maneras de matar al DJ. En él explica todo lo que supone este fenómeno, sus inicios, su operación de labios, cambio de color de pelo, el halo de misterio (no tanto) que envuelve a la cantante... ¡Os recomiendo su lectura!

Y bien, entrando ya en lo que me toca, moda, sí decir que el look de Lana del Rey me parece la bomba: encaja perfectamente con el personaje y es absolutamente trendy. Sí, muy indie, pero ¿acaso no es esta tribu urbana lo más 'moda' que hay en este momento? El armario de la cantante se compone de básicos como camisetas, mini-shorts vaqueros, taconazos y deportivas; y de prendas con tintes fashionistas como jerséis estampados, chaquetas imposibles y sujetadores para 'ser vistos'. Pero la artista, a la que le encanta llamar la atención, difiere mucho de lo que realmente es ella misma. Cuando vemos a Lana sobre el escenario rebosa tendencia. Sus vestidos largos para actuaciones más íntimas quitan el hipo, pero cuando va por la calle siendo Elizabeth Grant, la cantante es una chica normal al uso: gabardina, jeans, bailarinas... Y es que, como dice Mónica Naranjo, "un artista tiene que saber desligarse de su personaje". Algo que Lana, de momento, cumple a rajatabla y que, quizás, Lady Gaga (con la que tanto la comparan) debería aprender.