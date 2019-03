Lana del Rey: ¿Cómo conseguir su armario?

Hace unos meses os desgranaba el porqué de la importancia del look de Lana del Rey. Ella es todo un fenómeno, tanto musical como estilísticamente hablando. Lo que menos me gustan de ella son sus uñas extra largas. ¡Odio el nail art elevado a la máxima potencia! Pero el resto… me encanta.

Además, pienso que su estilo es muy fácil de conseguir y de adaptar a cualquiera de vosotras. Así que no perdáis detalle de este shopping en el que encontraréis prendas muy streeteras, otras muy del rollo Lana (bandera americana forever) y unas (al final de la galería de imágenes) más sofisticadas pero sin perder ese punto ‘del rey’ que tanto nos atrapa. ¿Preparadas para convertiros en un Fake Lana del Rey? Aquí tenéis los ingredientes, de vosotras depende cumplir el objetivo.