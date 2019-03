Laia Vehí: Orange meet Pink

La de la voz 'rara'. Así la definieron en el primer programa. Aunque yo, más que utilizar ese adjetivo diría 'enigmática'. Al fin y al cabo, un don que le ha servido para continuar una semana más en el Nº1. Es sin duda mi concursante favorita. Me encanta como interpreta las canciones. Las hace completamente suyas. Y tiene un look particular pero... bastante mejorable. Lo que suele llevar en las galas me gusta pero le quitaría las gafas y le recogería el pelo en un fino moño dejándole el flequillo. ¿El motivo? Hacerla aún más interesante dentro del mundo indie que creo va a conquistar en cuanto salga.



Aunque sus estilismos sean más que acertados, no está de más darle alguna recomendación. Dentro de todas las tendencias de esta primavera-verano, a Laia la veo sumergida en vestidos por la rodilla 'orange-meet-pink'. Bien naranjas, bien rosas, o que combinen los dos. Por ello, he seleccionado 8 knee-length-dresses que espero pueda adaptar sin complicaciones a su armario alternativo-naif con tintes de sofisticación.



Y vosotras, si sentís como Laia y os gusta esta tendencia no lo dudéis y aplicarla a vuestro street-style. Además, con un solo vestido es muy fácil dar dos rollos completamente distintos. Para el día a día, zapato plano, preferiblemente bailarina o sandalia romana. Y por la noche, ya sabéis... ¡Taconazo y buen bolso joya! ¿A qué esperáis para convertiros en todo un Nº1?