Lady Gaga y Miley Cyrus apuestan por ir ‘sin cejas’ pero, ¿cómo serían Angelina Jolie o Robert Pattinson realmente sin ellas?

Lady Gaga y Miley Cyrus han iniciado una nueva moda que da hasta ‘miedito’: parecer que no llevas cejas. Lo cierto es que las dos las siguen conservando, pero se las han tintado de rubio platino para que haga el efecto contrario.

El resultado es bastante antiestético y esperamos que no se ponga de moda, pero… ¿Y si así fuera? ¿Te imaginas a nuestras celebrities siguiendo esta tendencia? Y no hablamos de tintarse las cejas, ¡no! Sino de que los famosos fueran por la vida sin cejas…

Así que aquí tienes una demostración de algunos rostros de actores o cantantes sin un pelito en la ceja. Oh my God! Desde luego el resultado sería de lo más grimoso… No hay nada más que ver a Robert Pattinson, Angelina Jolie o Ryan Reynolds para darnos cuenta de que no están nada favorecidos.

Y la lista es un suma y sigue: Anne Hathaway, James Franco, Katy Perry, Rachel Bilson, Chris Pine o Katiel Holmes…¡Qué horror!