Lady Gaga brillará en su gira al más puro estilo 'Giorgio Armani'

¿Pensabas que ya lo has visto todo sobre Lady Gaga? La reina de la extravagancia por antonomasia dentro y fuera de los escenarios alza de nuevo el cetro porque el diseñador Giorgio Armani acaba de confirmar que será el creador del vestuario completo de los modelitos exclusivos que la diva pop lucirá en su gira ‘Born This Way Ball Tour’. Una ruta artística alrededor del mundo, que da inicio en Seúl el 27 de abril y que pasa por Barcelona el próximo 5 de octubre.

Los bocetos que el modisto italiano ha enviado son las obras magnas que ha dibujado para ella. Es todo un adelanto de lo que podrás ver en su concierto en la ciudad Condal y que hará las delicias de sus millones de ‘little monsters’. ¿Os imagináis a la intérprete de ‘You and I’ con esos diseños?

Los dibujos son toda una oda al ‘Gaga-look’: Fundas de seda, plumas, corpiños negros de elementos tubulares de PVC, metal, espejos, curvas, tocados con formas musicales, robóticas botas de altísimos y kilométricos tacones y guantes que terminan en uñas de cristales ‘Swarosvki’. ¡Sorprendentemente innovador!

Y es que la futura esposa de Taylor Kinney siempre ha sido una fuente de inspiración para Armani, como él mismo ha declarado en anteriores ocasiones diciendo que “la colaboración con Lady Gaga es siempre una experiencia emocionante”. Recordemos que el italiano ya la ha vestido de los pies a la cabeza en más ocasiones. Sin duda alguna, un tándem único que es sinónimo de triunfo.