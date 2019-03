Kylie Jenner, la pequeña de las Kardashian, podría estar embarazada

Parece que Kylie Jenner va a ser una mamá joven. Medios de comunicación internacionales, como 'TMZ' y 'People', han anunciado que la pequeña de las hermanas Kardashian está embarazada. Además, el segundo de ellos añade que se trataría de una niña y que nacerá en febrero.

Aunque la pareja no lo ha comunicado de forma oficial, fuentes cercanas aseguran que ambos están muy ilusionados con la noticia: "La familia lo sabe desde hace un tiempo. ¡Ella está muy emocionada y Travis también!".

Además, la joven Kylie ya dijo en un episodio de 'Keeping Up with the Kardashians' que le gustaría ser madre antes de cumplir los 30. Los 25 en concreto cree que es la mejor edad para formar una familia. Al parecer, va ha cumplir con su propósito, pero antes de lo esperado.