Kylie Jenner muestra en Snapchat su nuevo cambio de look

Kylie Jenner siempre nos ha sorprendido con su variable aspecto físico, tan pronto con el pelo negro como con el pelo azul. Por eso, esta vez ha tenido a sus fans expectantes durante más de una hora para ver cómo ha sido su nuevo cambio de look.

La primera imagen que compartió en Snapchat, con el filtro del 'perrito', era en blanco y negro, por lo que nadie pudo apreciar el color exacto del tinte. Sin embargo, tras una larga espera -los fans sabían que llegaría el momento- Kylie decidió compartir otra imagen en color donde podemos ver un tinte tan rubio que parece blanco. ¡Qué barbaridad! Jenner ha pasado de un extremo a otro.

Sin embargo, pese a que nos podemos imaginar el cambio de look -ya la hemos visto con el pelo rubio- todavía no hemos visto cómo le ha quedado esta vez, pues no ha compartido ni una sola imagen después de pasar por la peluquería. ¿Cuándo llegará esa foto?

Algunos medios aseguran que este cambio de look pone en evidencia los rumores de que la menor de las Kardashian-Jenner está obsesionada con su hermana Kim Kardashian, quien lució el pelo rubio platino durante un tiempo.