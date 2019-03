Kylie Jenner marca tendencia con su look en los VMAs pese a sus pocas ganas de estar en la gala

Kylie Jenner fue una de las estrellas que pasó por la alfombra rosa de los MTV VMAs 2018. Su look ya adelanta las próximas tendencias, pero dejó claro que ella lo que no tenía era muchas ganas de estar allí.

No sabemos si porque en la gala se encontraba Nicki Minaj, que últimamente la ha acusado de promocionar el trabajo de su chico y padre de su hija Stormi, Travis Scott. Y es que según la rapera, Travis no habría tenido el mismo éxito si no fuera el novio de la pequeña el clan Kardashian.

De todas formas, durante la actuación de su novio, a Kylie tampoco se le vio muy estusiasmada y su cara manifestaba las pocas ganas que tenía de estar allí. Eso sí, ficha su vestido blazer blanco porque será lo que lleves el otoño/invierno.