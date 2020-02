Kylie Jenner compartió con sus seguidores el nuevo accesorio que compró para su hija, Stormi Webster. A través de su perfil de Instagram, la empresaria publicó una serie de imágenes en las que mostró los exclusivos pendientes personalizados que le había comprado a la pequeña.

Y es que parece que la hija de Travis Scott heredó el gusto por la moda de su famosa madre... Con tan solo dos años ya es poseedora de una gran colección de joyas y bolsos de lujo.

Aunque esta vez, el último post de la estrella de 'Keeping Up With The Kardashian' ha desatado todo tipo de críticas entre sus seguidores, y es que si ya fueron muchos los que vieron como "desmesurado" la excéntrica fiesta que organizó la dueña de 'Kylie Skin' por el segundo cumpleaños de su hija; ahora, sus followers se han centrado en el peligro de poner a una niña tan pequeña unos aros tan grandes, y es que según han comentado en la publicación "podría terminar arrancándoselos y hacerse daño".

De lo que no cabe duda es que a la familia Kardashian le encanta ser de lo más espléndidas con sus hijos, y es que han sido numerosas ocasiones en las que hemos podido ver a North y Chicago West, Penelope Disick o Stormi con grandes diseños de lujo. Toda una serie de excentricidades con las que las Kardashian ha conseguido provocar distintas reacciones entre sus seguidores.

