Kristen Stewart, rebelde, enigmática y sincera para la revista Glamour

Kristen Stewart vuelve a protagonizar portada, esta vez para la edición alemana de la revista Glamour. Parece ser que esta chica, ahora y más que nunca está de moda. Desde que rompiera con el que fuera su novio durante cuatro años, Robert Pattinson la actriz solo había hecho una aparición en los medios. A pesar de ser un gran reclamo para toda clase de campañas publicitarias, Kristen lo tiene muy claro: "No volvería a trabajar con personas que no son creativas, de hecho nunca haría una campaña de maquillaje. Gracias, pero no me interesa".

La verdad es que es una lástima porque la estrella aparece impresionante en la sesión de fotos. Con una cuidada melena y unos taconazos de infarto, seguro que a más de uno se le habrá pasado por la cabeza hincarle el diente a la prota de 'Crepúsculo'.

Precisamente de la saga ha hablado en esta entrevista. Después de cuatro años trabajando en las películas de 'Crepúsculo', la actriz asegura que todo se convirtió en un circo, y le encantó tener otros proyectos para hacer porque si no se hubiese vuelto "loca".

De todos modos está muy agradecida a las películas que le dieron la fama internacional, y en ese momento la oportunidad que conocer a Pattinson: "No puedes permitir que en este circo te irriten. Siempre tendré buenos recuerdos acerca de Crepúsculo, y no tenía ni idea de lo que iba a pasar cuando la película se emitió por primera vez en los cines".

La verdad es que no se puede quejar de la suerte que tuvo...