Kristen Stewart posa en topless para la nueva fragancia de Balenciaga

¡Por fin vemos lo que no vimos en su momento! Aunque su look desaliñado parece más propio de una persona que no tiene ningún interés por la moda y las tendencias, Kristen Stewart se está convirtiendo en una joya muy preciada para las grandes firmas.

Hace tiempo veíamos a la ex vampira posando para el anuncio de la nueva fragancia de Balenciaga, pero no todo vio la luz. Kristen dejó guardado un gran secreto que ahora por fin podemos disfrutar: ¡el sensual topless de la actriz!

La primera vez que las imágenes se hicieron públicas para el disfrute de todos, Kristen posaba desnuda cubierta por una tira de flores, pero en ese momento sólo vimos su espalda, y ahora podemos disfrutar de la delantera de la ex vampira.

Como Dios la trajo al mundo, así ha posado Kris para la firma española de Balenciaga y por sus declaraciones está muy contenta con el resultado: "Concuerda mucho con la primer campaña", explicó la estrella de Crepúsculo. "Las fotos y el video son muy frescos, con mi rostro limpio, muy básico el maquillaje es muy natural".

Además en esta ocasión tenemos ración doble de Kristen, porque su sexy topless viene acompañado del vídeo del making off del anuncio. ¿Veremos en más ocasiones a Kristen posando tan ligerita de ropa?