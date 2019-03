Kristen Stewart, Pink, Olivia Palermo y muchas más celebrities se han dado cita en la tercera jornada de la Semana de la Moda de París

Arranca la tercera jornada de la Semana de la moda de París y las celebrities siguen apareciendo como en una cabalgata liderada por el glamour y las nuevas tendencias. Actrices, modelos, cantantes e 'it girls' se visten de gala para acudir a los mejores desfiles, dejándonos las imágenes más espectaculares de sus looks en los fornt rows de cada pasarela.

Chanel ha sido la firma por excelencia de este miércoles: Karl Lagerfeld no dejó indiferente a nadie. El alemán apostó por el color blanco predominante en prácticamente todos los diseños e impactó con el último look de su desfile: un vestido nupcial que llevaba una modelo embarazada. Esta impresionante pasarela no se la quisieron perder celebrities como Dakota Johnson, que eligió un look total black, Lilly Collins, Poppy Delevinge, fiel a su estilo sencillo y chic o la modelo Alice Dellal, que optó por unos estampados pantalones y un jersey de cuello alto en azul.

La fiesta de Armani fue otro de los escenarios donde se dejaron ver numerosos rostros conocidos. La estrella del pop Pink no quiso perderse la celebración y acudió vestida con una falda larga negra y camisa con pedrería en plata. Kristen Stewart sorprendió por su nuevo corte de pelo y el tinte naranja, que contrastaba perfectamente con el color blanco de su top y pantalones bombachos y transparentes. El look de la actriz ha sido uno de los más comentados de lo que llevamos de Semana de la Moda. Jared Leto, en representación de la moda masculina, también se dejó ver con su estilismo particular que tanta fama le ha acarreado. Elsa Pataky sorprendió con su melena 'wet', tendencia entre las celebrities.

Kate Hudson, Carla Bruni, Eric Bana o Chlöe Moretz son algunas de las celebs que ya se han dado cita en la ciudad de la luz, dispuestas a empapar de clase y estilo las calles de París.