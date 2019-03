Kristen Stewart, una mujer black & white

Kristen Stewart demuestra en cada photocall que su estilo está madurando. Atrás quedó esa niña que ni siquiera sabía como ponerse (ni vestirse) para posar delante de una cámara. Sí, ¡nuestra Kristen se está haciendo mayor! Y su estilo es perfecto para hacer un copy-paste en toda regla. Así que… ¡a por ello!

Lo primero que tenéis que tener claro es que para vestir bien no hace falta de ir de marcazas hasta arriba. Aunque bueno, de eso creo que estáis ya más que concienciadas… Todos los que nos dedicamos a esto no paramos de repetirlo. Eso no quita que, si puedes, te gastes X euros en una buena blazer, falda o camisa blanca. ¡Pero siempre en básicos! Que ‘el tema’ no está para confiarse y creernos los reyes de las compras.

Para copiar a rajatabla el look de Kristen Stewart hemos recibido la ayuda de marcas como Bershka, Replay, Zara, BDBA, COS, Easy Wear (El Corte Inglés), Yomine by Suka y Lavand. Con sus prendas hemos creado en un abrir y cerrar de ojos el look blanco y negro, casi exacto, que llevó Kristen Stewart sobre la alfombra roja de una de las premieres de ‘Blanca Nieves y la leyenda del cazador’. ¿Te apuntas a la tendencia black & white?