Kristen Stewart Vs. Katy Perry, ¿qué look te gusta más?

MUY SIMILARES PERO CON DIFERENTES MATICES

Parece que Kristen Stewart y Katy Perry comparten gustos. La actriz y la cantante han decidido cambiar de look y han apostado por un corte y un color muy similar: el rubio platino. Mientras Kristen ha apostado por raparse la cabeza, la exnovia de Orlando Bloom también se cortó la melena para lucir un pixie bastante extremo. Dos looks muy similares pero con diferentes matices, ¿cuál es el que más te gusta? ¡Vota: Kristen Vs. Katy!