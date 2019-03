Kristen Stewart ficha por Balenciaga para su nuevo perfume

Muchas son las celebrities que prestan su imagen para convertirse en el reclamo perfecto de cualquier firma de cosméticos. Shakira, Rihanna, Selena Gómez… Y ahora, Kristen Stewart.

A pesar de ser muy celosa de su vida privada y haber asegurado en numerosas ocasiones que su físico y lo relacionado con el mundo de la belleza no le interesaba, siempre ha mostrado su debilidad por Balenciaga, firma que ahora ha querido contar con ella para que sea la imagen de su nueva fragancia.

La empresa lleva más de quince años fuera del negocio de las colonias y los creativos de la misma creen que la protagonista de Crepúsculo es la "elección perfecta" para este proyecto. “Kristen Stewart expresa la modernidad de la nueva fragancia Balenciaga gracias a su sensibilidad única y su inteligencia. Desde su pronta aparición en Panic Room (La habitación del pánico) a su presencia en la película independiente Welcome to the Rileys, he percibido su progresión. En 2006, la invité a aparecer en un proyecto rodado por Bruce Weber. Desde entonces, siempre he deseado volver a colaborar con ella, sabiendo que comparte el espíritu radical de Balenciaga”, cuenta Nicolas Ghesquière, director creativo de la firma.

La admiración es mutua. Y es que no solo la firma se deshace en halagos para su nueva chica, sino que la novia de Robert Pattinson tampoco oculta su debilidad por el estilo y carácter de la empresa. “Adoro la moda Balenciaga porque es increíblemente audaz, con un carácter propio, y a la vez femenina y sexy. He encontrado en este proyecto una libertad creativa real. Me siento muy honrada y realmente orgullosa de ser el rostro de esta nueva fragancia”, ha afirmado la actriz.

Una combinación explosiva de la que la marca se siente plenamente orgullosa. “Kristen es la elección perfecta ya que expresa la visión única que Nicolas Ghesquière tiene para el segundo capítulo en nuestra historia en fragancias".

De momento tendremos que esperar al próximo otoño para descubrir el resultado de tal explosiva y ambiciosa apuesta.