Kristen Stewart, Charlize Theron, Rihanna... ¡Todas se apuntan a las transparencias!

Kristen Stewart y Charlize Theron han sido las últimas en aparecer con vestidos arriesgados y llenos de transparencias en el estreno de ‘Blancanieves y la leyenda del cazador’ en Londres. Y es que dos diseños así firmados por Marchesa y Christian Dior no podían pasar desapercibidos para nada. Los vestidos o los que los mismos dejaban ver…

Sensualidad y estilo en puestas en escena rigurosamente de negro como la que ambas disputaron. Pero el verdadero protagonista de sus outfits fueron las transparencias de la seda y tules. Unos materiales que están causando verdadero furor entre las celebrities de Hollywood.

Sedas, ganchillos, gasas, tules, troquelados… Todo vale para dejar ver esas partes del cuerpo que tanto Beyoncé, Rihanna, Blake Lively, Jennifer Lopez, Heidi Klum o Emma Stone han mostrado también en diferentes eventos. ¡Qué derroche de glamour!

Pero no son las únicas, en España la moda se lleva a rajatabla también y clase no nos falta. Glamour y sensualidad con modelos que poco dejaban a la imaginación como los de Blanca Suárez, Elena Tablada, Ana Rujas, Leire Martínez o Sandra Blázquez. Transparencias ‘made in Spain’ que nada tienen que envidiar a los modelitos insinuantes de las celebs americanas.

¡Si el caso es ir trendy, sexy y favorecidas, chicas!