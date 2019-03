Kristen Stewart, Ashley Tisdale y Jessica Alba se 'cuelgan' de la moda de los maxi collares

Si esta temporada no quieres quedarte 'out' esperamos que hayas encontrado tu maxi collar o, al menos, lo estés buscando. Porque ya está más que claro que los súper collares se han hecho con el poderío dentro del mundo de la moda y las celebrities, que no se pierden una, ya han elegido los modelos que más les gusta para combinarlos con su modelazo. De noche o de día, los maxi collares en todas sus versiones brillan y hacen brillar con luz propia.

Si optas en tus estilismos por camisetas básicas sigue el ejemplo de Ana de Armas y combinálas con collar largo con una sóla 'piedra' en algún tono acorde. El collar de tipo étnico de Blake Lively también es ideal para aderezar tus 'outfits'. ¡Los maxi collares son una solución de lo más 'in' para ir cómoda pero con un toque chic!

Y si lo que buscas es algo para la noche, fíjate en la guapérrima Ariadne Artiles combinando vestidazo en rosa con collar en ese tono y plateado. La opción de las perlas en toda sus versiones siempre es un clásico y sino que se lo digan a Ashley Tisdale, Anna Wintour o Leigh Lezark, quien opta por las versión extra grande de las perlas.

Y si prefieres el dorado para combinar, Malena Costa elige lo sencillo, Miley Cyrus la versión más 'punk' con collar de cadena y Rihanna una original gargantilla. Katy Perry prefiere lo barroco y Kristen Stewart se ateve con uno extra ancho terminado en pinchos. Elige la opción que más te guste y no te despegues de tu maxi collar esta temporada.