Kristen Stewart, Ana de Armas y Blake Lively, la cara y la cruz de las alfombras rojas

LOS MEJORES 10 LOOKS DE LA SEMANA

El Festival de Cannes y algunas otras fiestas han dejado esta semana multitud de looks que hemos observado con lupa, aunque sin duda alguna estos diez son nuestros preferidos. Blake Lively se lleva el oro con su look de Cenicienta en la alfombra roja del Festival de Cine, seguida de Kristen Stewart, que se paseó por allí con un minivestido sparkly maravilloso. La tercera del pódium ha sido Gigi Hadid, que consigue triunfar hasta con sus looks más informales. ¿Y quién habrá cometido el fashion crime? ¡Mira, mira!