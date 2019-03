Kourtney Kardashian vs Khloé Kardashian: ¿Qué hermana va más choni?

La batalla celebrity de la semana

Dicen que las comparaciones son odiosas pero, en este caso, no sabemos quien es peor. En la batalla celebrity de la semana enfrentamos a dos hermanas muy peculiares, y no pueden ser otras que las Kardashian. Kourtney Kardashian ha sido pillada con un conjunto que es mejor olvidar, pero en la misma línea está Khloé, que se enfunda un vestido imposible. Pero la decisión es tuya, Kourtney vs Khloé: ¿Qué hermana va más choni? ¡El jueves tendremos los resultados!