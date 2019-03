Kourtney Kardahsian, Alexa Chung, Anna Wintour y Hailey Baldwin, invitadas de primera fila en el Front Row de la Semana de la Moda de Nueva York

La famosa y esperada Semana de la Moda de Nueva York no solo nos ha traído las colecciones de los mejores diseñadores para la temporada primavera-verano 2016. Esta semana también reúne a las celebrities más chic del momento: desde blogueras como Alexa Chung hasta la gran editora Anna Wintour, nadie quiere perdérselo.

Las blogueras y modelos más it del momento no podían perderse las nuevas colecciones de los diseñadores que ocupan sus armarios. Por ello pudimos ver a Anna Dello Russo, Chiara Ferragni, Hailey Baldwin, Nicky Hilton, Perez Hilton, Leigh Lezark, etc.

Pero muchas de las actrices del panorama hollywoodiense también se apuntaron a la semana más fashion del año. Jessica Alba, Victoria Justice, Michelle Rodríguez, Bella Thorne, Lucy Hale y Zoë Kravitz posaron con su mejor sonrisa.