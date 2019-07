Kim Kardashian es una de las celebrities que siempre que comparte una imagen en Instagram es noticia, y es lo que ha pasado con su última publicación...

La estrella de 'Keeping Up With the Kardashian' ha mostrado cómo ha quedado su pecho tras pasarse tomando el sol, ¡y es que vaya se ha liado Kim!

Pero la empresaria tiene solución para todo y así lo ha mostrado en un vídeo que acompaña a su post: "¡Quemaduras de sol! UGHH. Hace años que no me pasa esto, pero menos mal que la semana pasada me llevé mi maquillaje corporal conmigo", escribió la estrella del clan Kardashian.

En los vídeos se puede cómo enseña su pecho en el que se ve claramente la marca del bikini con una quemadura, y la celebrity ha compartido el proceso que ha utilizado para tapar esas marcas que no quedan bien a la vista. Con ayuda de su maquillaje corporal de su línea de cosméticos KKW Beauty ha logrado un estupendo resultado en el que le queda un pecho uniforme y sin resto de marcas de quemadura.

Esperemos que tras este suceso Kim haya tomado conciencia y no vuelva a ponerse al sol sin protección.

Seguro que te interesa...

El vestido más doloroso que ha llevado Kim Kardashian y que le dejó marcas en el cuerpo