Kim Kardashian revela cuántas veces se lava el pelo a la semana

INTENTA DAÑAR SU MELENA LO MENOS POSIBLE

Kim Kardashian ha vuelto a utilizar su página web para revelar uno de sus secretos mejor guardados: ¿qué es lo que hace para lucir siempre esa melena perfecta? Pues fácil y sencillo, la estrella de 'Keeping up with the Kardashians' ha revelado que se lava el pelo cada tres o cinco días para intentar dañarlo lo menos posible.