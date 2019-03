Kim Kardashian y las terribles consecuencias que la psoriasis ha dejado en su cara

Desde hace tiempo Kim Kardashian ha hablado abiertamente de los problemas de psoriasis que padece, y de nuevo, la estrella de 'Keeping Up With the Kardashian' ha vuelto a mostrar los estragos que esta enfermedad provoca en su cuerpo.

Unos problemas de piel que se incrementan cuando la celebrity a traviesa por un momento de tensión… Y no sabemos si todo el escándalo de Tristan Thompson, que ha golpeado duramente a la familia Kardashian, ha provocado que los problemas de piel de Kim aumenten.

A través de sus Stories de Instagram, la mujer de Kanye West mostraba los eczemas que la psoriasis ha provocado en su cara.