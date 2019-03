Kim Kardashian y Justin Bieber para la revista Elle

"¿Aquellas fotos de los paparazzi de Justin Bieber y mías en Las Bahamas?. Bueno, ahora puedo contar que fueron hechas para Elle Magazine. El tema de las fotos era El Graduado por razones obvias", ha escrito Kim Kardashian en su Twitter.



Esta es la verdadera razón de la sesión fotográfica que ha levantado tantos rumores. El joven de 16 años y la exhuberante morena de 29 años serán la portada del número de septiembre de la revista 'Elle'.



"Ha sido muy interesante. Fue realmente genial", comenta Bieber. "Ella es verdaderamente hermosa. Cualquier chico de 16 años querría hacer una sesión de fotos con ella".



El revuelo de la sesión fue tal, que las fans del cantante amenazaron a la ex de Cristiano Ronaldo. "Comencé a recibir amenazas de muerte de chicas de diez años que me decían que les había robado a su hombre y me iban a encontrar", ha afirmado Kardashian.