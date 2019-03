Kim Kardashian confiesa el motivo de usar abrigos largos pese al calor

Este verano hemos podido ver en más de una ocasión a Kim Kardashian vestida con largos abrigos, chaquetas o gabardinas, y no, no es porque la socialité sea muy friolera, sino que el verdadero motivo de por qué Kim usa ropa larga es para disimular su gordura durante el embarazo. Así lo ha confesado ella misma en su nueva página web.

En un primer momento, la mujer del rapero intentó imitar los outfits que su hermana Kourtney lucía en el embarazo, ya que recibió muy buenas críticas, pero se dio cuenta de que esas prendas no eran para ella. "Las comparaciones no son buenas, y así que finalmente logré armar mi propio estilo", confesó la mujer de Kanye West.

"En esta ocasión (segundo embarazo), sé lo que quiero, y estoy más segura, sin tratar de esconder mi barriga. De hecho, ahora la acentúo. Y sí, uso abrigos largos para esconder mis brazos y culo gordo", ha declarado la socialité que está esperando su segundo bebé. A continuación volvió a dar más información sobre sus atuendos, añadiendo: "No me importa el tiempo que haga, yo siempre uso mis amigos. Además, siempre tengo frío, así que me funciona perfectamente". ¡Duda resuelta!