Kim Kardashian te adelanta el corte de pelo que se llevará este otoño

Kim Kardashian ha querido reinventarse y disfrutar del verano con un nuevo look. La pareja de Kanye West ha compartido con todos sus seguidores a través de su Instagram Storie su nuevo corte de cabello al estilo 'blunt bob'.

Un estilo que se lleva con media melena por encima de los hombros, totalmente recta y cortada a la misma altura.

El responsable de su corte ha sido el peluquero Chris Appleton, quien en otra ocasión también le recortó el pelo con el mismo estilo a Khloé Kardashian.

Ahora ambas hermanas del reality 'Keeping Up With The Kardashians' lucen looks idénticos y los han presumido a través de sus redes sociales.