El tremendo error de Photoshop de Khloé Kardashian en esta foto

Es prácticamente imposible no relacionar a las hermanas Kardashian-Jenner a la red social de Instagram. En esta plataforma, las chicas muestran a sus numerosos seguidores increíbles fotografías de modelitos de infarto y siempre luciendo un cutis perfecto. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y no siempre las fotografías son un reflejo exacto de la realidad.

El pasado 22 de mayo Khloé Kardashian, la menor de las hijas del famoso abogado de O.J. Simpson, Robert Kardashian, subió una foto a su perfil de Instagram con el título 'KOKO'. En ella, se veía un primer plano de la joven, en la que era evidente que pasaba algo raro. Su rostro no parecía el mismo. De hecho, se especulaba con que se hubiera hecho algún retoque estético que le hubiera cambiado totalmente la cara. Sin embargo, ella no respondió a las preguntas que se le hicieron sobre el tema.

Ahora, un nuevo episodio del reality show de la familia, 'Keeping Up With The Kardashians', han aparecido imágenes del día en el que Khloé se hizo la sesión de fotos de la que procede la polémica imagen. En dicha grabación puede verse claramente que la Khloé que se tomó las fotos es totalmente distinta a la que apareció finalmente en su Instagram. Un abuso de Phosohop parece haber sido el causante del problema.

