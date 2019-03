Kendall Jenner, Taylor Swift o Alexa Chung saben que el jersey de cuello alto es la prenda básica que más usarás este invierno

Hay prendas básicas que no pueden faltar en un armario y que no tenemos mucho en cuenta, como es el jersey de cuello alto. Este básico es un imprescindible en los looks de invierno y seguro que no tienes problema a la hora de encontrarlo en las baldas de las tiendas de ropa de mujer.

Puedes hacerte con ellos en todos los colores, pero el negro, el gris o el blanco roto vienen a ser los imprescindibles. Mira cómo lo combinan nuestras celebrities y lo sencillo y chic que queda al usarlo en los estilismos del día a día.

Así Kendall Jenner se lo pone con maxi chaleco o con leggins marcando figura, mientras que Taylor Swift prefiere colocárselo con una mini de ante. Con mini también lo combina Alexa Chung, en un total look en corinto que queda ideal.

Bajo abrigos, blazers o ponchos, como el de Claudia Schiffer, el jersey de cuello alto es una buena opción: Paula Echevarría o Jessica Alba lo llevan. Aunque, sin duda alguna, la reina en el uso de esta prenda sacándole el mayor partido es Olivia Palermo, que suele combinarlos con faldas largas o a media pierna o, incluso, colocarse maxi pañoletas encima o accesorios como collares para darle un toque más it al look.