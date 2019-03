Kendall Jenner regresa a Instagram por lo puerta grande

Kendall Jenner está de enhorabuena por varias cosas. La primera es que ha regresado a actividad habitual en las redes sociales después de tomarse un parón al anunciar en el programa de Ellen DeGeneres que necesitaba alejarse un tiempo de las redes:

"Esto es tan solo un descanso. Me levantaba por la mañana y era lo primero que miraba; me iba por las noches a dormir y era lo último que me gustaba ver. Me sentí un poco demasiado dependiente de ella así que quise tomarme un minuto... es una desintoxicación", decía.

Pues bien, el descanso le ha durado solo 9 días pero su regreso ha sido por la puerta grande pues ha subido tres imágenes a su cuenta de Instagram y una de ellas, donde sale disfrutando de un concierto, ha conseguido en menos de 24 horas más 1,4 millones de 'likes'.

Además, la otra gran noticia que ha recibido la modelo es que finalmente sí estará presente en el desfile de Victoria's Secret que se realizará el próximo 30 de noviembre en París. Ha sido la misma firma quien ha anunciado su participación a través de un vídeo en Instagram donde le dan la bienvenida.