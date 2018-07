Kendall Jenner se pronuncia por fin sobre sus supuestos retoques

Aunque Kendall Jenner siempre se ha caracterizado por ser la más normalita y natural de la familia Kardashian, después de publicar una imagen tras una sesión de maquillaje con su hermana Kylie fueron muchos los comentarios que surgieron en torno a la modelo: ¿se ha retocado los labios?

En la instantánea, Kendall aparecía luciendo unos labios mucho más voluminosos que los de costumbre por lo que los rumores sobre un posible retoque estético no se hicieron esperar.

Pues bien, después de varias semanas de especulaciones, Kendall se ha pronunciado por primera vez sobre este tema a través de un post que ha publicado en su página web: "Como modelo, ¿por qué querría cambiar mi cara? No tiene ningún sentido. Es una locura porque a veces siento que la gente simplemente quiere que fracase. Me ENCANTÓ el maquillaje. Nunca lo digo, pero me sentí muy guapa. Pero la gente olvida que están hablando de personas reales, con sentimientos reales".