El nuevo look de Kendall Jenner que sus hermanas han tenido que comentar

LAS KARDASHIAN OPINAN SOBRE LA NUEVA IMAGEN DE KENDALL

Parece que Kendall Jenner ha decidido cambiar de look. La top model de las hermanas Kardashian ha compartido una foto donde posa con un nuevo flequillo, una nueva imagen que parece que no es definitiva pero por la que Kendall podría apostar: "¿Sí, no o quizás?", preguntaba Kendall. Sus hermanas Kim Kardashian y Khloé lo tienen claro…