Kendall Jenner, Gigi Hadid o Rihanna se apuntan a la tendencia en pantalones que triunfa este invierno: los paper bag waist

PANTALÓN DE CINTURA ALTO CON CINTA QUE RIZA LA TELA

¿Todavía no te has hecho con unos paper bag waist? ¿O es que no sabes lo que son? Pues los pantalones de talle alto que se ajustan en la cintura con una lazada que riza la tela. Es decir, algo así como las bolsas de papel que se atan, de ahí su nombre. Celebrities como Kendall Jenner, Gigi Hadid, Rihanna, Kim Kardashian o Elle Fanning ya los llevan, y es que sin duda alguna esta temporada son una prenda indispensable en tu armario. ¿Quieres saber cómo combinarlos?