Kendall Jenner y Gigi Hadid insultadas y desprestigiadas por la modelo Stephanie Seymour

EN UNA ENTREVISTA A VANITY FAIR

Kendall Jenner y Gigi Hadid han sido cuestionadas e insultadas por ser en la actualidad dos de las modelos más importantes del momento. Y es que, parece ser que hay algunas tops que no soportan que llamen a Kendall y Gigi supermodelos, pues consideran que esa raza de tops ya pasó y no pueden volver a existir. La encargada de llamarlas "las perras del momento" ha sido la ex modelo Stephanie Seymour.