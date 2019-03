Kendall Jenner y Gigi Hadid, enfrentadas por culpa de Zayn Malik y Harry Styles

¡Qué no cunda el pánico! Pero Gigi Hadid y Kendall Jenner podrían haber puesto amistad a prueba tras tener un enfrentamiento por culpa de dos hombres.

Cómo no podía ser de otra manera, estos chicos son Zayn Malik, novio de Gigi, y Harry Styles, ex de Kendall. El enfado proviene de un gesto que no sentó del todo viene a Jenner después de que Hadid publicara menospreciara de cierta manera la última portada que ha protagonizado Styles para la revista Another Man.

Y es que después de que Harry subiera la imagen de la revista a Instagram Gigi publicó en Snapchat la portada que protagoniza su novio en Elle considerándola mucho mejor que la de Harry Styles.

Un altercado que seguro estas grandes amigas son capaces de solucionar, pues antes que todo la amistad es lo primero.