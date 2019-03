Kendall Jenner, Gigi Hadid y Cara Delevingne ocupan el ranking más estiloso de la semana

Jennifer Lopez inaugura el ranking de las mejor vestidas de la semana con el diseño que eligió para la final del programa en el que colabora American Idol. Un vestido de Elie Madi cubierto de pailettes con una falda armada por delante y con cola por detrás. ¡Muy JLo!

Poppy Delevingne toma el relevo con el outfit tan chic que escogió para viajar: camiseta con mensaje, mini abotonada, sudadera, beisbolera y unos complementos que aportan dinamismo al look, botines de leopardo y bolso de flecos. ¡Muy cool!

Alessandra Ambrosio se instala en el puesto número 7 con un look muy safari. Un estilismo compuesto por una mini de ante, una camiseta blanca y una maxi camisa verde militar. ¡Un outfit perfecto para pasear en primavera!

Continuamos con Cara Delevingne y el sexy jumsuit que escogió para los MTV Movie Awards. La modelo acaparó todos los flashes con un precioso mono de Balmain que combinó con unos tacones de Jimmy Choo y labial oscuro.

El ecuador del ranking es para otro look que se paseó por la alfombra de los MTV Movie Awards, el de Kendall Jenner. Un look de estética romana firmado por Kristian Aadnevik. Un gran diseño con escote en V y falda de corte asimétrico con el que presumió de unas originales sandalias repletas de tiras que se convirtieron en protagonistas de la noche.

El puesto número 4 es para Martha Hunt, la modelo reclama su puesto en el ranking de las celebrities más estilosas con una preciosa falda en crudo que combinó con un top en negro y unos tacones que enamoran. ¡Que el tacón gordo no falte en tu armario esta temporada!

El bronce de la semana es para Kate Middleton. La duquesa de Cambridge ha protagonizado junto al príncipe Guillermo un viaje a la India que ha sido noticia día tras día. Un viaje en el que Kate además de derrochar simpatía ha derrochado estilo. ¡Unos looks que bien se merecen el mejor tercer puesto del ranking!

La plata es para Gigi Hadid, y es que ese magnífico look sporty bien se merece un buen puesto, con él la modelo ha conseguido fusionar a la perfección comodidad y estilo. Un look compuesto por prendas de sport pero con el que Gigi no pierde ni una pizca de sofisticación.

El oro es para Miranda Kerr. Hacía tiempo que no veíamos un look black and white tan impecable: pantalón pitillo en negro, crop top de cuello vuelto, trench y bolso en blanco. Un outfit con el que se convierte en la celebrity más estilosa de la semana.

Y el fashion crime es para el Nadia de Santiago, y es que hay looks sosos y luego está el de Nadia. Un simple mono negro que ha combinado con unos tacones del año de la polca. ¡Qué look más sin sal!