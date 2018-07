Kendall Jenner y Gigi Hadid se cambian el color de pelo: la rubia de morena, la morena de rubia

Olivier Rousteing, director creativo de Balmain, ha conseguido una simbiosis sorprendente entre Kendall Jenner y Gigi Hadid. En el último desfile el diseñador, siempre tan sorprendente y transgresor, decidió jugar con el tándem 'KenGi' y dejó al público sin palabras.

Siempre acostumbrados a ver a la pareja de amigas con sus características melenas, Kendall en morena y Gigi en rubia, las modelos sorprendieron sobre la pasarela con un cambio de color: Kendall desfiló de rubia y Gigi de morena.

A diferencia de su hermana Kylie y de sus hermanastras Kardashian, Kendall siempre luce un look mucho más discreto que el de ellas. Y aunque no es la primera vez que vemos a la modelo de rubia, la verdad es que en esta ocasión está muy, muy favorecida. Por el contrario, sí es la primera vez que vemos a Gigi con un nuevo tinte de pelo, y a diferencia de Kendall, nos atrevemos a decir que no es la vez que más guapa hemos visto a Gigi. ¡Qué la novia de Zayn Malik se vuelva a poner de rubia ya!