Kendall Jenner, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio o Alexa Chung tienen las claves para acertar con los looks para ir de terrazas

LOS ESTILISMOS ‘DAY TO NIGHT’ SON LA MEJOR ELECCIÓN

Aunque no en todo el mundo existe la tradición española de ‘ir de terrazas’, nosotros tenemos la suerte de tenerla muy implantada en nuestro país. Con la llegada del buen tiempo, lo que apetece cuando sales de trabajar o cuando te levantas tarde el fin de semana es irte de terraza en terraza de cañas y tapas. La mejor opción para acertar de lleno con el look es optar por los estilismos ‘day to night’, es decir, esos que te sirven para el día y que puedes arrastrar hasta la noche. Kendall Jenner, Gigi Hadid, Alessandra Ambrosio o Alexa Chung tienen las claves para acertar de pleno.