Kendall Jenner se estrena como fotógrafa de moda

UNA MUJER POLIFACÉTICA

Kendall Jenner es una mujer muy activa. Está todo el día en las redes sociales, cerrando campañas, frente a los focos de una pasarela, haciéndose selfies, en el reality Keeping Up With The Kardashians (aunque por aquí no pasa mucho), ha hecho algunos trabajos como diseñadora, actriz, y ahora… ¡Debuta como fotógrafa!