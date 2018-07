Kendall Jenner le debe su éxito como modelo a un agente español, Carlos Torretta

Aunque parece que el éxito de la familia Kardashian nos pilla muy lejos, la verdad es que no es del todo así. Kendall Jenner, la miembro del clan que está aprovechando su tirón más allá de 'Keeping Up With The Kardashians' desarrollando su carrera como modelo, está muy relacionada con un español, Carlos Torretta, que no es ni más ni menos que su agente.

Carlos, hijo de Roberto Torretta y Carmen Echevarría, decidió apostarlo todo por la moda hace diez años, momento en el que se mudó a Nueva York para estudiar en la privada Pace University. Una vez graduado en Bellas Artes y Publicidad en 2009, el ahora mano derecha de Kendall se puso las pilas y se adentró de lleno en el "fashion business" como cazador de tendencias para, más tarde, convertirse en agente de The Society Model Management, división de Elite Model y una de las mejores agencias de modelos del mundo.

Así, Torretta llegó hasta Kendall, una de las it girls más destacadas de la agencia junto a Adriana Lima, Merilin Perli, Alexandra Elizabeth, Alexina Graham, Amilna Estevao o Andie Muise. De hecho, Carlos fue relacionado con esta última, aunque la relación más reconocida del agente es la que tuvo con Victoria Traina, estilista y una de las hijas de la escritora Danielle Steel. Ahora, sin embargo, está soltero y centrado en su trabajo, un factor muy favorable para que la carrera de Kendall siga creciendo a pasos agigantados.