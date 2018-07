Kendall Jenner convierte su bañador blanco en el más buscado del verano gracias a una foto en mitad del campo

Kendall Jenner no deja de sorprender a sus seguidores en Instagram y es que la modelo ha compartido una foto con un bañador blanco que ha conseguido ya tres millones de me gustas.

En este caso la modelo ha elegido el campo para posar en bañador con flores amarillas alrededor. Un simple traje de baño en blanco con tirante ancho que ha demostrado que Kendall no necesita nada más que un look tan 'minimal' com este para conquistar a sus seguidores.

El bañador se está haciendo viral y promete ser el más buscado de este verano es de la última colección de la modelo y su hermana Kylie Jenner. Con escote, dejando a la vista la cadera y con espalda al aire, este traje de baño es perfecto para llevarlo a la playa o para un 'paseo por el campo' como hace la top.