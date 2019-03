Kendall Jenner confiesa el nombre de sus sobrinos que más odia y la súper amiga de Taylor Swift que no le cae bien

La supermodelo del clan Kardashian-Jenner se sometió el pasado día 16 a una complicada entrevista realizada por el actor James Corden en su programa Late Late Show donde pone contra las cuerdas a todos los invitados con su juego 'Spill Your Guts or Fill Your Guts', que es lo más parecido a 'verdad o atrevimiento' pero a un nivel más extremo.

La modelo se enfrentó a un comprometido cuestionario desconocido para ella hasta ese momento, y la alternativa a responder era de lo más desagradable: saliva de pájaro, esperma de bacalao, batido de sardinas, pene de toro, salsa picante y jugo de almejas entre otros, eran los deliciosos platos que tendría que tomarse.

Después de un rato conversando y pasándolo bien, tocaba la parte complicada del programa: el cuestionario. El presentador y actor comenzaba la ronda: "Kendall, tres de tus sobrinos se llaman Dream, North y Saint, haz un ranking con esos nombres del mejor al peor", y se pensó responder, pero con la presión de James y del manjar que le esperaba si se negaba a contestar, acabó confesando: "North, Saint y Dream. Aun así los amo". Esperemos que nadie del clan se haya ofendido.

El turno de preguntas ahora era para Kendall, que le preguntó a James: "¿A quién prefieres? ¿A tu mamá o a tu papá?", estando ambos presentes en el plató, y no respondió y acabó bebiendo esperma de bacalao porque "nunca, jamás, podría escoger entre ellos".

Y la pregunta más comprometedora de todas le tocó a la modelo, que no pudo responder cuando Corden le preguntó: "¿Quién es tu miembro menos favorito del squad de Taylor Swift?", y Kendall no se lo pensó y acabó ingiriendo saliva de pájaro, como demuestran las imágenes de Late Late Show. Jenner no se atrevió a decir con cuál de las súper amigas de Taylor tenía menos afinidad.